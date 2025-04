Emiciclo. Interventi su aree industriali, Sospiri: ora è il turno della Val Pescara

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’investimento da 20 milioni di euro per la riqualificazione di tutti i collegamenti stradali delle aree industriali da parte della Regione Abruzzo è un’ottima notizia – viene evidenziato sul sito web. Ora è il turno anche delle aree dell’ex Consorzio Industriale della Val Pescara che interessa Pescara, San Giovanni Teatino e Ortona: ho già chiesto personalmente al Presidente Marsilio, al sottosegretario D’Amario e all’assessore Magnacca la rapida convocazione della Cabina di regia della programmazione per rintracciare le risorse necessarie e stanziare le somme utili per la sistemazione di asfalti, impianti elettrici, guard rail e segnaletica delle strade dell’ex Consorzio ormai uscito fuori dall’area di crisi”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ufficializzando l’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. “Sistemare e dare sicurezza, decoro e dignità alle strade industriali – ha sottolineato il Presidente Sospiri – significa attrarre investimenti produttivi, ovvero creare posti di lavoro e ricchezza economica sul territorio, dettagli che ci danno l’esatta misura della rilevanza di un invesimento di 20milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Vero è che quelle somme sono il frutto di una programmazione Arap che risale a qualche anno fa, che ha lasciato fuori dalla perimetrazione le aree del Consorzio Industriale della Val Pescara a causa di altre problematiche, mentre si alternavano gli assessori Febbo e D’Amario – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma tale iniziativa non può che suscitare un plauso nei confronti dell’ottimo lavoro svolto dalla giunta Marsilio – recita il testo pubblicato online. Ora occorre fare un ulteriore sforzo, ovvero quando finalmente il Consorzio della Val Pescara non è più nelle condizioni che avrebbero determinato il pignoramento di ogni possibile somma stanziata e nel mentre è in corso la legge di riforma di Arap, credo che si possa e si debba intervenire per garantire l’identica sistemazione e riqualificazione delle strade dell’ex Consorzio Industriale Val Pescara, che ricadono su Pescara, Ortona e San Giovanni Teatino – riporta testualmente l’articolo online. Per tale ragione ho chiesto e ottenuto la tempestiva convocazione della cabina di regia della programmazione per individuare le risorse utili per il rifacimento di strade, asfalti, punti luce, segnaletica verticale e orizzontale e guard rail su tutte le strade dell’ex Consorzio – recita il testo pubblicato online. Non potevamo far parte della precedente programmazione, oggi ricorrono tutte le condizioni, ed è a questo punto nostro dovere e impegno prioritario procedere nell’interesse di quanti hanno già investito e continuano a farlo ogni giorno in quelle aree, e anche di chi ha in animo progetti di sviluppo economico dei nostri territori”. (com/red)

