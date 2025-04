Emiciclo. Intesa Regione Abruzzo con Sumy-Ucraina. Il si della Prima Commissione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Ottiene il “si” unanime della Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”, il progetto legge che prevede la ratifica dell’Intesa tra la Regione Abruzzo e l’Amministrazione Militare regionale di Sumy, in Ucraina – si apprende dal portale web ufficiale. Gli scopi dell’accordo, si legge nella relazione, saranno quelli di attivare progetti di cooperazione “relativi allo svolgimento di attività di collaborazione in tema di ricostruzione, sviluppo sostenibile e resilienza energetica, valorizzazione dell’ambiente e aree protette, agricoltura sostenibile, cultura, arte, sport e turismo sostenibile, benessere sociale, istruzione e accesso al lavoro”. I lavori, moderati dal presidente della Commissione, Vincenzo D’Incecco, hanno, inoltre, condotto al parere favorevole all’unanimità sul progetto legge, “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione” e sulla proposta normativa di modifica alla legge regionale “Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga”. Su quest’ultimo provvedimento dovrà esprimersi la Commissione Territorio per l’ok definitivo prima del passaggio in Aula – si apprende dal portale web ufficiale. Esito positivo anche per i due provvedimenti amministrativi che certificano le maggiore entrate la bilancio di previsione 2025-2027 del Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, la Commissione ha iniziato l’esame del progetto che intende riformare la legge che regola le relazioni tra Regione Abruzzo e le Comunità Abruzzesi nel Mondo –

