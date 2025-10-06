Emiciclo. IPM intitolato a San Francesco, Scalera: Serva da sprone per tutti gli attori coinvolti

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Oggi, con solenne significato, viene intitolato a San Francesco d’Assisi l’Istituto Penale Minorile dell’Aquila, un gesto che porta con sé valori profondi di umanità, accoglienza, solidarietà e conversione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. San Francesco non è soltanto un simbolo religioso, ma un modello universale di pace, compassione e rispetto per ogni essere umano – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa cerimonia non può essere vista come un mero atto simbolico – aggiunge testualmente l’articolo online. Deve ispirarci a mantenere alta l’attenzione sulla realtà quotidiana che vivono i ragazzi affidati a questa struttura – si apprende dal portale web ufficiale. È una responsabilità collettiva – delle istituzioni, dei servizi, della società – fare in modo che il regime carcerario minorile sia costantemente orientato al rispetto della dignità, alla promozione del recupero, alla formazione e alla reintegrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Intitolare questo Istituto a San Francesco significa rinnovare l’impegno affinché nessun ragazzo sia relegato alla solitudine dell’emarginazione, ma abbia sempre il diritto a percorsi reali di rieducazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Significa ricordare che la pena – soprattutto quando colpisce i minori – non può essere un destino permanente né una condanna all’oblio – riporta testualmente l’articolo online. Il Garante dei detenuti auspica che questa intitolazione serva da sprone per tutti gli attori coinvolti – autorità giudiziarie, amministrazione penitenziaria, operatori, forze dell’ordine, enti locali, società civile – affinché si investa con concretezza sull’educazione, sul supporto psicologico, sulla formazione professionale e sulle opportunità del dopo detenzione – si apprende dalla nota stampa. Che questa struttura, che oggi assume il nome di San Francesco, sia davvero un luogo in cui si seminano libertà futura, speranza e responsabilità”. Così la garante dei detenuti della Regione Abruzzo Monia Scalera – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

