Emiciclo. IPM L’Aquila, D’Incecco: intitolazione a San Francesco messaggio di speranza e riscatto

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’intitolazione dell’Istituto Penale per i Minorenni di L’Aquila a San Francesco d’Assisi rappresenta un gesto di profondo valore simbolico e umano, un messaggio di speranza, cambiamento e riscatto per i ragazzi impegnati in un percorso di rieducazione e reinserimento sociale”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e Capogruppo del partito in Regione, che ha partecipato questa mattina alla cerimonia di intitolazione insieme all’Onorevole Alberto Bagnai, all’assessore comunale Laura Cucchiarella, ai consiglieri della Lega al Comune dell’Aquila, Daniele Ferella e Gianluca Marinelli – precisa il comunicato. “Questo istituto – sottolinea – non deve essere concepito come un semplice luogo di detenzione, ma come uno spazio di rinascita personale e civica – viene evidenziato sul sito web. Ed è grazie al prezioso lavoro del Sottosegretario Andrea Ostellari, che ha seguito passo dopo passo l’iter di riapertura della struttura, e al Vicepremier Matteo Salvini, che attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha garantito il finanziamento dell’opera, se oggi L’Aquila e l’Abruzzo possono contare su un presidio rinnovato e pienamente operativo della giustizia minorile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un risultato importante che conferma l’impegno della Lega per la legalità e per strutture che mettono al centro la dignità della persona”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it