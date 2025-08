Emiciclo. Istituto per minori, D’Incecco e Mannetti: l’Abruzzo torna ad avere un presidio di giustizia

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’inaugurazione dei locali che ospiteranno l’Istituto penale per minorenni dell’Aquila rappresenta un risultato significativo per l’Abruzzo e per l’intero sistema della giustizia minorile italiana – si legge sul sito web ufficiale. Grazie all’impegno dell’attuale Governo, restituiamo piena operatività a una struttura che non si limita alla funzione detentiva, ma punta prioritariamente al recupero e alla riabilitazione dei giovani ospiti”. Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti, presenti all’inaugurazione svoltasi questa mattina – “La riattivazione dell’intera struttura, con spazi adeguati per l’accoglienza, l’assistenza e le attività rieducative – sottolineano – è il segno tangibile di un approccio innovativo e più umano – riporta testualmente l’articolo online. Non nuovi istituti, ma vere comunità socio-educative capaci di intercettare e contrastare le devianze giovanili in modo efficace – L’opera è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale concreto di attenzione verso il territorio e le nuove generazioni – Un sentito ringraziamento, dunque, al Vicepremier e Ministro Matteo Salvini per aver reso possibile questo importante traguardo per L’Aquila, l’Abruzzo e per tutto il sistema della giustizia minorile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un grazie particolare anche al Sottosegretario Andrea Ostellari per la costanza e l’attenzione con cui ha seguito questo percorso, con sopralluoghi e azioni concrete che oggi trovano pieno compimento nella riapertura dell’IPM dell’Aquila”, concludono – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it