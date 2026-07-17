Emiciclo. ITCG Marconi di Penne, via libera definitivo. Blasioli: “Perso tempo, ora si proceda spediti”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:17 luglio 2026 – 09:21– “Con il voto odierno (di ieri ndr) del Consiglio provinciale sulla variazione di bilancio che recepisce il finanziamento dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, viene completato l’iter amministrativo che consentirà alla Provincia di avviare la gara d’appalto per i lavori di miglioramento sismico di Palazzo De Sterlich, storica sede dell’ITCG ‘Guglielmo Marconi’ di Penne” scrive il vicepresidente del Consiglio Regionale, Antonio Blasioli, con la segreteria del circolo Pd di Penne, Margherita D’Agostino – “Un intervento da circa 5,7 milioni di euro atteso dal 2017, dopo i danni provocati dal sisma e dalle eccezionali nevicate – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di una notizia importante che mette finalmente la parola fine a una lunga fase di attesa e consente alla Provincia di avviare le procedure di appalto per restituire alla scuola la sua sede storica – Come Partito Democratico abbiamo seguito questa vicenda passo dopo passo – Dopo la conferenza stampa dello scorso gennaio – prosegue – abbiamo presentato in Consiglio regionale una risoluzione, approvata all’unanimità, con cui abbiamo impegnato il Presidente della Regione Marco Marsilio ad attivarsi affinché venisse rapidamente convocata la Cabina di regia nazionale per il sisma, che per mesi non aveva calendarizzato l’esame della pratica necessaria allo sblocco del finanziamento aggiuntivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Quel passaggio era indispensabile per consentire l’aggiornamento del quadro economico dell’intervento e superare lo stallo che si era creato”. Oggi, con l’acquisizione delle nuove risorse nel bilancio della Provincia, che segue proprio quella Cabina di regia nazionale, si può finalmente passare dalle carte al cantiere – È un risultato che arriva dopo un percorso lungo e complesso aggiunge – ma che purtroppo ha subito ritardi pesantissimi nel corso degli anni – precisa il comunicato. Le precedenti amministrazioni provinciali hanno impiegato troppo tempo per portare avanti un’opera strategica per il territorio e questo ha comportato un inevitabile aumento dei costi, oltre a prolungare il disagio degli studenti del Marconi, costretti dal 2019 a svolgere le lezioni nei moduli scolastici temporanei”. “Adesso non ci sono più alibi – aggiunge la nota pubblicata. La Provincia proceda rapidamente con la gara e con l’affidamento dei lavori, recuperando il tempo perduto – riporta testualmente l’articolo online. Studenti, famiglie e personale scolastico attendono da troppo tempo il ritorno a Palazzo De Sterlich e meritano che ogni fase dell’intervento venga portata avanti con la massima celerità, affinché il rientro nella sede storica possa diventare finalmente realtà” conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it