Emiciclo, la nota. Val di Sangro, Febbo: da Borrelli parziale verità

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Dal sindaco Borrelli abbiamo ottenuto una prima parziale verità: il Comune di Atessa incassa circa 1 milione di euro, dei 4 derivanti dalle imposte IMU. Nella sua ammissione però il sindaco fa riferimento solo ai capannoni catastalmente individuati nella categoria D. Vorrei chiedergli quindi di farci sapere quanto la sua amministrazione incassa per gli altri fabbricati, in particolare per quelli delle categorie A10 e C. Immagino che in quel caso si superi abbondantemente il milione di euro – Per questo ritengo che un buon amministratore abbia il dovere di indirizzare una parte consistente di quegli introiti nell’implementazione di servizi e investimenti dedicati, in particolare, proprio a quelle realtà che versano annualmente le imposte – Quanto alle risorse distribuite con la legge di bilancio, che cmq non sono 12 milioni di euro, Borrelli farebbe bene a chiederne conto ai consiglieri regionali di opposizione (Pd e 5s) o al membro di nomina centrosinistra del Cda di Arap, Cordisco (fino a poche settimane fa segretario provinciale del Pd), per capire quanti di quei fondi siano stati trasferiti ad Arap e ai Comuni. Probabilmente si accorgerebbe di aver preso l’ennesima cantonata – viene evidenziato sul sito web. Ribadisco che la Regione sta facendo la sua parte per la Val di Sangro e, come avevo anticipato, l’Arap interverrà nell’immediato per la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Italia e via Genova (incrocio Honda Italia) con un investimento di circa 23.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. L’intenzione però è fare molto di più appena avremo a disposizione i Fondi di Sviluppo e Coesione che, a differenza del precedente governo regionale di centrosinistra D’Alfonso – Paolucci, vogliamo indirizzare alla valorizzazione delle infrastrutture utili agli insediamenti di un’area strategica come la Val di Sangro”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online.

