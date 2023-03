Emiciclo, la nota. Val di Sangro, Paolucci: strade colabrodo

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Lo stato delle strade dell’area industriale di Vasto, San Salvo e val di Sangro non è una priorità per il Governo regionale di Marsilio, che in questi 4 anni non è stato capace di fare nulla a favore del comparto industriale abruzzese, le strade colabrodo dell’area più importante per la nostra economia ne sono la dimostrazione più lampante – Così, senza interventi diretti della Regione, a pagare dovranno essere le imprese”, così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci – precisa la nota online. “Gli interventi messi in cantiere dall’Arap non possono essere considerati una risposta della Regione, perché serve un impegno della politica e l’Arap non è organo politico, né è pensabile che il rifacimento delle strade e dell’illuminazione di queste aree sia un costo a carico delle industrie presenti, perché le realtà industriali lì presenti vivono uno dei momenti più difficili della loro storia anche a causa della mancanza di azioni da parte di chi governa – prosegue Paolucci – La Regione può e deve intervenire, utilizzando tutti gli strumenti che ha per evitare di appesantire le condizioni in cui il comparto industriale è costretto a vivere, in molti casi a sopravvivere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Masterplan aveva rappresentato una possibilità anche per questo genere di priorità, ma il centrodestra ha ritenuto di non doverla cogliere, usando le risorse altrove, segno evidente che non ha interesse a fare alcun che – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infatti, in quattro anni non registriamo nessuna iniziativa concreta a sostegno dell’industria, né sul fronte delle infrastrutture, né per condividere un percorso capace di tutelare le presenze piccole, medie e grandi, che stanno vivendo le difficoltà del momento con la perdita di commesse, cali di produzione e licenziamenti – aggiunge la nota pubblicata. Nulla, da parte di chi dovrebbe distinguersi per la presenza sui problemi che incidono sul futuro sviluppo dell’Abruzzo e non per la ripetuta latitanza”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it