Emiciclo, la nota. Valore è Abruzzo: UE aiuti marittimi e agricoltori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – “Un emendamento di ‘Valore è Abruzzo’ alla risoluzione sugli aiuti di Stato, votato oggi all’unanimità dalla IV Commissione Politiche Europee, chiede all’Europa di dare sostegno agli imprenditori del settore ittico e agricolo che stanno subendo l’aumento spropositato del costo del carburante”. Lo dichiara il capogruppo di “Valore è Abruzzo” e presidente della IV Commissione, Simone Angelosante, che insieme ai colleghi Manuele Marcovecchio e Tony Di Gianvittorio, si è fatto promotore dell’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. “E’ cronaca quotidiana – sottolinea Angelosante – lo sciopero dei marittimi per l’insostenibilità dei prezzi del gasolio ma lo stesso disagio lo vivono gli agricoltori con i mezzi agricoli – precisa la nota online. Oggi la Commissione che presiedo, dopo settimane di lavoro sulla risoluzione, ha accolto i suggerimenti che sono arrivati dalle associazioni di settore e da tutti i portatori di interesse ascoltati e ha votato all’unanimità il documento”. La risoluzione risponde alla consultazione pubblica avviata dall’Unione Europea che ha coinvolto le Regioni per migliorare la proposta di revisione delle norme UE in materia di aiuti di Stato per i settori agricolo, forestale e della pesca – viene evidenziato sul sito web. “Un buon risultato per l’Abruzzo, ora speriamo che la Commissione Europea tenga presente le esigenze dei nostri imprenditori” dicono in conclusione Angelosante, Marcovecchio e Di Gianvittorio – riporta testualmente l’articolo online. (red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it