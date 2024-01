Emiciclo, la nota. Vandalismo sede FdI, Verrecchia: un atto vile

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “E’ avvilente che in una società ritenuta da noi tutti civile si compiano ancora azioni così riprovevoli, come quella verificatasi oggi contro la sede di Fratelli d’Italia a Montesilvano – recita il testo pubblicato online. Un atto vile, avvenuto quando la sede era chiusa e che non può lasciare indifferente nessuno – I ragazzi di Gioventù nazionale si stanno organizzando per fornire ogni supporto utile alla ripulitura delle vetrine e dei muri circostanti, ai quali esprimo tutta la mia vicinanza e ammirazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono i ragazzi perbene, dai grandi ideali, dal dialogo costruttivo e che Fratelli d’Italia si pregia di avere al proprio interno”. Lo afferma il capogruppo FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

