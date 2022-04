Emiciclo, la nota. Variante S16, Bocchino: sì a interventi a lotti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Siamo contrari alla variante alla SS16 con viadotti e gallerie”. Lo ha ribadito con forza la consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino nel corso di una conefrenza stampa – si apprende dal portale web ufficiale. “Anzi – ha proseguito – siamo per la Variante larga ma alla luce del fatto che Anas ritiene l’opera ipotizzata funzionale, sulla scia di quanto anche il centrosinistra il 14 febbraio u.s. aveva approvato con Delibera di Consiglio comunale, riteniamo che la pianificazione a lotti, stralciando il primo tratto a Nord sul quale abbiamo tutti una concorde posizione negativa, possa rappresentare comunque un buon miglioramento dello stato attuale delle cose – Una opzione che in Conferenza di Servizi ha visto l’apertura della stessa Anas e sulla quale finanche il Comune di Vasto non ha espresso criticità.” ‘Pertanto – sostiene il Consigliere regionale – riteniamo quanto mai inopportuno rischiare di perdere l’ingente finanziamento predisposto da Anas, 87 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Riteniamo invece opportuno cercare di mettere in sicurezza il tratto che si snoda lungo Vasto Marina e San Salvo Marina”. “A chi leva il dito contro la Regione Abruzzo – aggiunge – ricordo che la stessa Regione ha messo l’intervento al primo posto delle priorità del piano delle opere strategiche dove figura anche il nuovo casello autostradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Io non posso pensare che un sindaco, un presidente della Provincia, un consigliere regionale possano permettere di rimandare indietro un finanziamento di questa entità. Una scelta che sarà difficile da spiegare ai cittadini” ha concluso Bocchino – (com/red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it