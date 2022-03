Emiciclo, la nota. Variante SS 16,Smargiassi: opera inutile e costosa

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Sono profondamente contrario a quest’opera, inutile costosa e che ha il grave dolo di deturpare l’assetto paesaggistico di Vasto” ad affermarlo è il Consigliere regionale Pietro Smargiassi al termine della conferenza sul tema che si è tenuta questa mattina al Comune di Vasto – “Non possiamo spendere 100 milioni di euro per saltare circa 9 chilometri di statale 16, devastando addirittura il territorio con la costruzione di gallerie, cavalcavia e ponti, proprio sotto la balconata storica di Vasto – recita il testo pubblicato online. Senza contare i pericoli per il rischio idrogeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’opera inutile, costosa e che non porterà nessun beneficio al luogo – recita il testo pubblicato online. E’ inaccettabile che non si sia tenuto conto in nessun modo del parere della cittadinanza – continua Smargiassi – se ci fosse stato un referendum sono certo che i cittadini avrebbero espresso un parere negativo al 100%. Bisogna mettere in campo tutto quanto necessario a tutelare la città con un impegno comune e senza distinzione di colore politico – Dal canto mio presenterò una Mozione in Consiglio Regionale chiedendo l’impegno della Regione a esprimere parere negativo per quest’opera folle – si apprende dalla nota stampa. Ognuno facendo la sua parte deve dire un secco no a chi vuole intaccare il patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico di Vasto” conclude – (com/red)

