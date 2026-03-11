Emiciclo, la nota. Vasto, iniziativa di Prospero a sostegno delle edicole

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 marzo 2026 – 08:20- Le edicole non sono soltanto attività commerciali – precisa il comunicato. Sono luoghi di incontro, punti di riferimento nei quartieri, presìdi di informazione e di vita quotidiana che da sempre accompagnano le nostre comunità. Per questo i consiglieri comunali Francesco Prospero, Vincenzo Suriani, Guido Giangiacomo e Antonio Monteodorisio, espressione dei gruppi di Fratelli d’Italia e Forza Italia, hanno presentato una mozione con cui chiedono al Sindaco e alla Giunta di Vasto di valutare l’introduzione di misure concrete di sostegno alle edicole presenti in città, a partire dall’esenzione o dalla riduzione del canone di occupazione di suolo pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Negli ultimi anni – si legge in una nota a firma di Prospero – il settore della distribuzione della stampa sta attraversando una crisi profonda – In tutta Italia chiudono edicole storiche che per decenni hanno rappresentato un presidio di informazione e socialità nei quartieri – precisa il comunicato. Difendere le edicole significa difendere il pluralismo dell’informazione e una parte importante della vita delle nostre città”. Nella mozione viene inoltre espresso “apprezzamento per alcune iniziative già adottate sul territorio, come quella del Comune di Fossacesia, che ha recentemente previsto l’esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico per le edicole, e del Comune di Lanciano, che ha adottato misure analoghe di sostegno al settore”. “Si tratta di scelte concrete che dimostrano come con provvedimenti semplici sia possibile sostenere attività che svolgono una funzione sociale e culturale di grande valore – si apprende dalla nota stampa. Ci auguriamo che anche il Comune di Vasto voglia seguire questa strada – si legge sul sito web ufficiale. “Le edicole – conclude la nota di Prospero – non sono solo punti vendita: sono luoghi dove si incontrano le persone, dove si scambiano opinioni e dove ogni giorno passa un pezzo della vita della città. Aiutarle significa prendersi cura della nostra comunità”. (com/red)

