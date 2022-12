Emiciclo, la nota. Vasto,D’Annuntiis su interventi per difesa costa

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– La Regione Abruzzo, nel rispetto della L.145/2018 che prevede di destinare il 70% del finanziamento disposto ai Comuni, ha individuato nel Comune di Vasto il soggetto attuatore dell’intervento da 3,5 milioni di euro per la difesa del tratto di costa in località Vignola – viene evidenziato sul sito web. “Oggi – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis – è stata trasmessa la convenzione per l’appalto e la realizzazione dell’intervento di realizzazione, manutenzione e rifioritura delle scogliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Comune dovrà provvedere alla progettazione definitiva-esecutiva ed al conseguente ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e pareri, nonché all’espletamento delle procedure di gara e all’affidamento dei lavori per la realizzazione entro otto mesi dalla data di attribuzione delle risorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il primo acconto verrà trasferito alla sottoscrizione della convenzione, per un importo pari a circa il 47% del finanziamento totale – si apprende dalla nota stampa. La Regione Abruzzo monitorerà il corretto espletamento dell’iter e la corretta realizzazione dei lavori – precisa il comunicato. Si concretizza così – ha concluso D’Annuntiis – l’attenzione di questa Giunta Regionale verso un territorio che in precedenza era stato ignorato, con la certezza che il Comune di Vasto porti a compimento l’opera nel più breve tempo possibile nell’interesse della città e dei suoi operatori”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it