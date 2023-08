Emiciclo, la nota. Vecchioni ed Hevia al Festival dei Popoli Europei

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Fervono i preparativi per il “Festival dei Popoli Europei”, l’iniziativa ideata e sostenuta dal Consiglio regionale dell’Abruzzo che si terrà sabato 5 e domenica 6 agosto nella splendida cornice dell’area archeologica di Peltuinum, l’antica città vestina situata tra i comuni aquilani di Prata d’Ansidona e San Pio delle Camere – Una due giorni ad ingresso gratuito con nomi di grande rilievo nazionale e internazionale: Roberto Vecchioni, in programma il 5 agosto, ore 19,00 e il musicista spagnolo Hevia, in concerto, con la sua gaita elettronica, il 6 agosto sempre alle ore 19,00. Nello “spazio live”, l’area che nel festival dedicata alla performance dal vivo, si esibiranno anche “Roberto Lucanero trio”, il trio di musica tradizionale composto da voce, organetto, contrabbasso, chitarra e percussioni, che attinge al ricco patrimonio di musica tradizionale marchigiana e i “Lennon Kelly”, il gruppo folk rock romagnolo che nella sua musica fonde armonie irlandesi al punk o al rock, rispettivamente sul palco il 5 e il 6 agosto alle 21,00. Domenica 6 agosto alle ore 17,30, andrà in scena anche lo spettacolo teatrale “Il segreto del Conero e della Selkie Mitì” con l’attrice Paola Giorgi, direttrice della Bottega Teatro Marche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella rappresentazione suggestioni, magie, amori, viaggi e avventure affondano le origini nelle leggende del Monte Conero e si mescolano con le parole di grandi poeti come Yeats, Lorca, D’Annunzio – Il festival, che si propone di coniugare tradizione e modernità all’insegna della cultura, del turismo e della storia, delineando attraverso la narrazione, i racconti e la musica il percorso storico e ideale di un’Europa di Popoli, ospiterà anche uno “spazio narrante”. Protagonisti di questo spazio che occuperà la fascia oraria dalle 16,30 alle 19,00 attori, scrittori, attenti conoscitori e studiosi delle tradizioni popolari italiane racconteranno storie e tradizioni – precisa il comunicato. Il primo giorno, sabato 5 agosto, saranno presenti il giornalista pugliese Manlio Triggiani, che da anni si occupa di studi delle tradizioni, di attualità e di cultura ed è componente della Società di storia patria della Puglia, la friulana Teresa Pitton ricercatrice di storie e leggende della sua regione, e l’aquilano Luca Serani, interprete e insegnante di teatro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il giorno successivo, domenica 6 agosto, oltre a Triggiani, ci saranno anche lo scrittore Emanuele Luciani e l’attore e regista Pierluigi Giorgio, da anni dedito alle tematiche delle tradizioni popolari e dell’ambiente, e alla realizzazione di documentari, articoli e servizi su itinerari particolari e insoliti – aggiunge la nota pubblicata. Nelle due giornate, inoltre, sarà allestito uno “spazio storico” con un accampamento di tende miste europeo e squarci di antichi mestieri, a cura della “Compagnia San Giorgio e il Drago”, associazione milanese dedita alla valorizzazione del patrimonio culturale e specializzata nel campo delle rievocazioni storiche – L’animazione musicale sarà affidata a Serena Canala, organettista marchigiana dei “50 Celt”, gruppo che rivisita musica celtica in chiave rock.

