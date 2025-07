Emiciclo, la nota. Ventilatori e frigo per le carceri abruzzesi, appello della garante Monia Scalera

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “In qualità di Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Regione Abruzzo, rivolgo un accorato appello alle imprese produttrici di ventilatori e piccoli frigoriferi e, più in generale, a tutti gli imprenditori e soggetti privati animati da senso civico e responsabilità sociale, affinché si rendano disponibili a donare ventilatori e frigoriferi destinati agli istituti penitenziari del territorio abruzzese”. E’ quanto si legge in una nota della garante Monia Scalera – viene evidenziato sul sito web. “Le 8 carceri della nostra regione – prosegue Scalera – come molte altre sul territorio nazionale, affrontano durante i mesi estivi condizioni climatiche estreme, aggravate dal sovraffollamento, dalla vetustà delle strutture e dalla scarsa ventilazione degli ambienti – aggiunge la nota pubblicata. Tali situazioni mettono a dura prova la salute, la salubrità e la dignità delle persone detenute, oltre che del personale penitenziario che per osmosi condivide gli stessi disagi dei detenuti – aggiunge la nota pubblicata. L’installazione di ventilatori e frigoriferi all’interno delle celle e degli spazi comuni rappresenterebbe un gesto concreto di attenzione verso i diritti fondamentali, in linea con i principi sanciti dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani – precisa la nota online. È altresì un contributo alla costruzione di un ambiente detentivo più umano e rispettoso, che non dimentichi chi, pur avendo commesso errori, conserva il diritto a essere trattato con dignità. Invito pertanto tutte le aziende, fondazioni e soggetti del mondo produttivo, ma anche i cittadini in maniera autonoma a valutare la possibilità di contribuire, attraverso donazioni di ventilatori e frigoriferi o sostegni economici finalizzati all’acquisto degli stessi – precisa il comunicato. Ogni gesto, anche piccolo, può fare una grande differenza – Chiedo che si prevedano sistemi di defiscalizzazione ad hoc per le imprese che risponderanno a questo appello – aggiunge testualmente l’articolo online. Confido nella sensibilità e nella solidarietà del tessuto imprenditoriale abruzzese e nazionale conclude la garante Scalera – certa che anche in questa occasione saprà dimostrare il proprio impegno per una società più giusta e inclusiva”.Per informazioni su come partecipare alla donazione, è possibile contattare l’Ufficio del Garante regionale ai recapiti indicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – mail: garante – si apprende dalla nota stampa. detenuti@crabruzzo – recita il testo pubblicato online. it; telefono: 0862.644736.

