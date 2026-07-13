Emiciclo, la nota. Verrecchia: a Vasto episodio gravissimo. Solidarietà al collega Prospero

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:13 luglio 2026 – 09:13- “Quanto accaduto nel Consiglio comunale di Vasto è di una gravità assoluta e merita una ferma condanna – si apprende dal portale web ufficiale. Impedire il pieno esercizio delle prerogative delle opposizioni o mettere in discussione il diritto dei consiglieri di esprimere liberamente le proprie posizioni significa colpire il cuore stesso della democrazia – si legge sul sito web ufficiale. Esprimo la mia totale solidarietà al consigliere regionale e comunale Francesco Prospero, che ancora una volta ha dimostrato equilibrio, serietà e senso delle istituzioni, nonostante un clima politico che appare sempre più intollerante verso il confronto democratico – aggiunge testualmente l’articolo online. Chi governa una città ha il dovere di garantire imparzialità, rispetto delle regole e tutela delle minoranze consiliari – precisa la nota online. Quando, invece, si tenta di riscrivere la realtà dei fatti o di comprimere gli spazi di partecipazione democratica, si supera un limite che non dovrebbe mai essere valicato – recita il testo pubblicato online. Mi auguro che il sindaco Menna e la sua maggioranza riflettano profondamente su quanto accaduto e ristabiliscano al più presto un clima di rispetto istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le istituzioni appartengono a tutti i cittadini, non a una parte politica, e non possono essere utilizzate per mortificare il ruolo dell’opposizione – si apprende dalla nota stampa. Noi continueremo a difendere con determinazione i principi della democrazia, del pluralismo e della libertà di espressione, senza arretrare di un passo di fronte a comportamenti che rischiano di creare un precedente pericoloso per la vita democratica della nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” Cosi, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it