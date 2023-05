Emiciclo, la nota. Verrecchia: approvata nuova rete ospedaliera

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Dopo anni di inconcludenza sulla materia, questo governo regionale realizza il fondamentale risultato, approvato stamane dal Ministero della Salute, di avere la nuova rete ospedaliera regionale – si apprende dalla nota stampa. Un atto determinante per la sanità abruzzese, frutto di un capillare lavoro svolto nel segno della competenza e della concretezza e nel rispetto delle norme nazionali – precisa la nota online. L’approvazione odierna consente, di fatto, di dotare il sistema abruzzese di una nuova organizzazione sanitaria e, quindi, di avere certezza sugli investimenti sia di natura strutturale sia strumentale e di personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un ringraziamento doveroso va all’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, al direttore del Dipartimento, Claudio D’Amario e al direttore dell’Agenzia sanitaria, Pierluigi Cosenza e a tutti gli Uffici competenti che si sono prodigati per il raggiungimento di un obiettivo atteso e riguardante una materia spesso oggetto di becere strumentalizzazioni politiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. E soprattutto, un mio personale ringraziamento va al presidente della Regione, Marco Marsilio, per l’impegno politico assiduo sull’importante traguardo centrato”. Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it