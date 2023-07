Emiciclo, la nota. Verrecchia: “Attiva Terapia Intensiva Pediatrrica”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Altri fatti compiuti per la sanità abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Era stato annunciato nell’aprile scorso e, puntualmente, la Terapia intensiva pediatrica è stata attivata nell’ospedale di Pescara, con i primi due posti letto – recita il testo pubblicato online. Dopo tanti anni viene raggiunto un risultato importantissimo per il quale esprimo, a nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, piena soddisfazione – Si tratta di un servizio atteso e indispensabile per i piccoli pazienti e per le loro famiglie che non dovranno più recarsi altrove e che potrà ricevere pazienti in urgenza anche dalle regioni limitrofe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il proficuo lavoro di squadra tra il presidente, Marco Marsilio, l’assessore Nicoletta Verì, la dirigenza amministrativa e medica della Asl, l’associazione ‘Progetto Noemi’ e l’ospedale pediatrico ‘Bambino Gesù di Roma, ha reso possibile colmare un vuoto significativo per far fronte alle emergenze ma anche per assistere al meglio i bambini con malattie importanti che hanno bisogno di una adeguata assistenza sanitaria”. È’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web.

