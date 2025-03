Emiciclo, la nota. Verrecchia: bene diminuzione tasse per operai e pensionati e aumento per Consiglieri regionali

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Esprimiamo soddisfazione per la soluzione intrapresa dal presidente Marco Marsilio e dall’intera Giunta di centrodestra, che applica un criterio di equità sociale e che, dunque, salvaguarda le fasce deboli – La sinistra è stata nuovamente smentita nei fatti – aggiunge la nota pubblicata. Per una settimana intera gli esponenti del Pd & compagni, hanno rivolto accuse infondate, affermando che sarebbero stati tassati tutti, soprattuto operai e pensionati – Niente di più falso! Proprio le fasce deboli vedranno diminuire la tassazione, prerogativa del provvedimento sulla quale i sindacati dovrebbero schierarsi al nostro fianco, manifestando grande coerenza – L’opposizione reclama e richiede le dimissioni di Marsilio, evidentemente perché appartiene a quella fascia reddituale non piu privilegiata: infatti i cittadini che rientrano nella fascia da 50mila a 100mila euro, come i consiglieri regionali, contribuiranno alla manovra e, onestamente non pensiamo che 80 euro mensili, per chi ne guadagna 8mila, siano una assurdità. Lo afferma il Capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Massimo Verrecchia – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it