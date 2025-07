Emiciclo, la nota. Verrecchia: Campo Felice capitale del ciclismo paralimpico

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Accogliere la Nazionale italiana di ciclismo paralimpico a Campo Felice è motivo di grande orgoglio per l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per il secondo anno consecutivo, i nostri territori ospitano il ritiro degli atleti azzurri, guidati dal commissario tecnico Pierpaolo Addesi, abruzzese e simbolo di competenza e passione – Quest’anno, oltre ai 23 atleti convocati per i mondiali di Ronse in Belgio, si uniscono per la prima volta giovani ciclisti con disabilità intellettiva, in un segnale forte di inclusione e crescita sociale – si apprende dalla nota stampa. È la dimostrazione che lo sport può e deve essere uno strumento di coesione, dignità e opportunità. Sono certo che i nostri atleti sapranno regalarci grandi emozioni e un medagliere ricco – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Abruzzo è la casa del ciclismo paralimpico e continuerà a sostenere con convinzione questa straordinaria squadra”. Così, Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

