Emiciclo, la nota. Verrecchia: “Come annunciato, l’aeroporto supera il milione di passeggeri”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:14 novembre 2025 – 18:02- “E’ stato ufficialmente annunciato il raggiungimento di quota un milione di passeggeri per l’aeroporto d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Un traguardo storico che conferma, come già anticipai lo scorso giugno, la bontà delle scelte e delle strategie messe in campo dall’amministrazione Marsilio – Non si tratta di un risultato casuale ma della conseguenza di un lavoro serio e programmato: l’abbattimento delle tariffe aeroportuali, l’apertura a nuovi voli internazionali e l’allungamento della pista hanno reso il nostro scalo competitivo e attrattivo – L’Abruzzo si colloca oggi tra le regioni italiane con il più alto incremento turistico e questo dato certifica che la direzione intrapresa è quella giusta – viene evidenziato sul sito web. Ancora una volta vengono smentiti i soliti gufi della sinistra, che parlavano di promesse senza futuro – I numeri parlano chiaro: l’aeroporto d’Abruzzo decolla davvero e porta con sé la crescita dell’intero territorio”. Cosi, Massimo Verrecchia, capogruppo FdI in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

