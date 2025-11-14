- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 14, 2025
Politica

Emiciclo, la nota. Verrecchia: “Come annunciato, l’aeroporto supera il milione di passeggeri”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:14 novembre 2025 – 18:02- “E’ stato ufficialmente annunciato il raggiungimento di quota un milione di passeggeri per l’aeroporto d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Un traguardo storico che conferma, come già anticipai lo scorso giugno, la bontà delle scelte e delle strategie messe in campo dall’amministrazione Marsilio – Non si tratta di un risultato casuale ma della conseguenza di un lavoro serio e programmato: l’abbattimento delle tariffe aeroportuali, l’apertura a nuovi voli internazionali e l’allungamento della pista hanno reso il nostro scalo competitivo e attrattivo – L’Abruzzo si colloca oggi tra le regioni italiane con il più alto incremento turistico e questo dato certifica che la direzione intrapresa è quella giusta – viene evidenziato sul sito web. Ancora una volta vengono smentiti i soliti gufi della sinistra, che parlavano di promesse senza futuro – I numeri parlano chiaro: l’aeroporto d’Abruzzo decolla davvero e porta con sé la crescita dell’intero territorio”. Cosi, Massimo Verrecchia, capogruppo FdI in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

