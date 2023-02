Emiciclo, la nota. Verrecchia: con Marsilio ridotto debito pubblico

- Advertisement -

– “Il buon governo regionale, a guida Marco Marsilio, viene evidenziato anche dalla Corte dei Conti che ieri, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, ha attestato il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, sia nella percentuale di spesa che nel suo oculato utilizzo – Indiscutibilmente sono positivi i risultati rilevati nelle relazioni lette ieri, come l’abbattimento del debito pubblico ridotto di ben 520 milioni, nonostante i costi legati alla pandemia, e la parifica del rendiconto 2021 chiesta dalla stessa Procura della Corte – si apprende dalla nota stampa. Realtà, è bene ricordarlo, non avvenuta con la precedente Giunta – si legge sul sito web ufficiale. Per non parlare della complessa fusione tra enti regionali, come quella realizzata tra Fira e Abruzzo Sviluppo divenuti un unico ente – si apprende dalla nota stampa. Come si suol dire, ‘carta canta’”. Lo afferma il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

