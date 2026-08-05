Emiciclo, la nota. Verrecchia: Concluso percorso che libera oltre 60 milioni di euro per investimenti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:05 agosto 2026 – 16:35- “Le affermazioni del consigliere Silvio Paolucci non corrispondono alla realtà dei fatti”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, intervenendo sul percorso di approvazione dell’assestamento al Bilancio di previsione 2026-2028. “Il Collegio dei Revisori – spiega Verrecchia – nell’ambito del rilascio del parere di competenza, si è limitato a richiedere, attraverso un verbale istruttorio, chiarimenti su alcune delle numerose misure contenute nel progetto di legge n. 151/2026. Le strutture regionali competenti sono state immediatamente coinvolte e hanno già fornito i riscontri richiesti – aggiunge la nota pubblicata. Non vi è dunque alcuna criticità ma il normale svolgimento delle procedure previste dalla legge – si apprende dalla nota stampa. ” Il capogruppo evidenzia inoltre che, per quanto riguarda la ricognizione dei debiti fuori bilancio, i dipartimenti regionali hanno segnalato esclusivamente posizioni emerse dopo la chiusura dell’esercizio 2025 e, pertanto, non ricomprese nell’apposito Fondo – “Si tratta di debiti che possono essere finanziati grazie all’avanzo di amministrazione che la Regione Abruzzo è tornata finalmente a registrare, al termine di un complesso e delicato percorso di riallineamento del ciclo di gestione del bilancio – riporta testualmente l’articolo online. L’approvazione dell’assestamento – ricorda – è stata possibile soltanto dopo la definitiva approvazione del Rendiconto della Gestione 2025, parificato per la prima volta senza riserve dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti il 16 luglio scorso e approvato dal Consiglio regionale con legge il 23 luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le strutture regionali – prosegue – hanno lavorato senza soluzione di continuità per rispettare il cronoprogramma imposto dagli adempimenti normativi, predisponendo in tempi estremamente rapidi una manovra che mette a disposizione del territorio oltre 60 milioni di euro di nuove risorse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra gli interventi più significativi previsti dall’assestamento figurano circa 13 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, 4,7 milioni per il contrasto allo spopolamento, oltre 2,4 milioni per gli interventi contro le avversità atmosferiche, 2 milioni per la rigenerazione urbana, 2 milioni destinati all’Agenzia regionale di Protezione Civile, 3,6 milioni all’Agenzia regionale per la Committenza, oltre al rifinanziamento di numerose leggi regionali nei settori sociale, culturale e sportivo e ad altri interventi ritenuti strategici dall’Amministrazione regionale – Non si comprendono, quindi, gli inutili allarmismi del centrosinistra – conclude Verrecchia -. Di fronte a una manovra di così rilevante impatto economico e sociale per l’Abruzzo, che garantirà benefici concreti e immediati a cittadini, enti locali e comparti strategici, sarebbe auspicabile un confronto fondato sui fatti e non su ricostruzioni prive di fondamento”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it