Emiciclo, la nota. Verrecchia: “congratulazioni a Marina Marinucci, nuova presidente ODG Abruzzo”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il capogruppo FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, esprime le più sentite congratulazioni a Marina Marinucci, neo eletta presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Auguro a Marina un proficuo lavoro in questo ruolo di grande responsabilità. L’informazione rappresenta un pilastro fondamentale per il nostro territorio, contribuendo a garantire trasparenza, pluralismo e consapevolezza tra i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Siamo certi che la sua guida saprà valorizzare ulteriormente il lavoro dei giornalisti abruzzesi e rafforzare il legame tra informazione e comunità”. Dichiara e il capogruppo regionale rivolge, inoltre, un sentito ringraziamento al presidente uscente, Stefano Pallotta, “che – scrive – per oltre vent’anni ha guidato l’Ordine professionale, diventando un punto di riferimento per la categoria, arricchendo in modo significativo il panorama del giornalismo abruzzese”. (com/red)

