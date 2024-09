Emiciclo, la nota. Verrecchia: cordoglio per la scomparsa di Simone Roganti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Esprimiamo il nostro cordoglio per l’improvvisa morte di una giovane promessa del ciclismo abruzzese, Simone Roganti di soli 21 anni – aggiunge la nota pubblicata. La sua carriera si è arricchita di anno in anno sempre più in maniera importante – Lo ricorderemo al Trofeo Matteotti del prossimo 15 settembre dove avrebbe partecipato dal ritorno del suo imminente trasferimento in Belgio – Giungano le nostre più sentite condoglianze ai genitori, Fabiano ed Alessandra, alla sorella Lucrezia, ed ai familiari tutti – precisa il comunicato. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, a nome dell’intero gruppo consiliare – (com/red)

