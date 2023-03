Emiciclo, la nota. Verrecchia: da FdI congratulazioni a Caruso

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “All’amico Angelo Caruso, giungano le congratulazioni dell’intero gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e l’augurio di un buon lavoro per l’incarico che assume come nuovo vicepresidente Upi nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo orgogliosi di avere ai vertici dell’Unione Province italiane un sindaco delle aree interne, nonché presidente della Provincia di L’Aquila, certi che saprà recitare un ruolo importante grazie al suo ricco bagaglio di esperienza politica e amministrativa”. La nota del capogruppo FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

