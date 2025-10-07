- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 7, 2025
Politica

Emiciclo, la nota. Verrecchia e Prospero: Proposta di intitolare uno spazio del Consiglio regionale a Norma Cossetto

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, e il Consigliere regionale Francesco Prospero, Presidente dell’Osservatorio della Legalità, hanno presentato al Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri una proposta per l’intitolazione di una sala o di uno spazio interno della sede del Consiglio regionale d’Abruzzo alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana vittima delle foibe, Medaglia d’Oro al Merito Civile, simbolo del martirio degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia – si apprende dal portale web ufficiale. “Con questo gesto – dichiarano Verrecchia e Prospero – intendiamo rendere omaggio ad una figura che rappresenta un esempio di coraggio, innocenza e amore per la propria terra – si legge sul sito web ufficiale. Norma Cossetto è diventata il simbolo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata: la sua memoria è parte integrante della storia nazionale e deve trovare spazio anche all’interno delle istituzioni regionali.” “L’intitolazione di uno spazio del Consiglio regionale – proseguono – costituirebbe un segno concreto di riconoscenza e memoria da parte dell’Abruzzo, in coerenza con i valori sanciti dal Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 2004.” La proposta, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, sarà sottoposta alla valutazione dell’Ufficio di Presidenza, per le determinazioni di competenza – viene evidenziato sul sito web. “Riteniamo doveroso – concludono Verrecchia e Prospero – che la nostra Assemblea legislativa contribuisca a mantenere viva la memoria di una pagina dolorosa ma fondamentale della nostra storia, rendendo onore a una giovane donna la cui vita e il cui sacrificio testimoniano i valori della dignità, della libertà e dell’identità nazionale – ” (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

