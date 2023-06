Emiciclo, la nota. Verrecchia (FdI): “Al via domani Bus dei Parchi”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Ci siamo, parte domani, il Bus dei Parchi, dalla stazione Tiburtina di Roma per condurre turisti e appassionati nei nostri ‘paradisi terrestri’. Finalmente diventa operativo questo importantissimo servizio – fortemente voluto dal presidente Marco Marsilio e che il 16 giugno scorso ha ottenuto l’autorizzazione dalla Regione Abruzzo – per tutti i week-end di luglio e agosto e per l’intera settimana di ferragosto – recita il testo pubblicato online. Numerosi sono i comuni abruzzesi rientranti nelle aree Parco e sono certo che tale attività rappresenti una interessante occasione per consentire a molti cittadini romani e ai numerosi vacanzieri presenti nella Capitale di tornare o venire per la prima volta a rilassarsi tra le nostre bellezze naturalistiche – si apprende dalla nota stampa. Troveranno la massima accoglienza da parte degli operatori già pronti a garantire confort e prelibatezze – Ripongo grande fiducia nel buon andamento di questi tour turistici ed auspico un ottimo riscontro”. È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

