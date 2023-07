Emiciclo, la nota. Verrecchia (FdI): “Il Bus dei Parchi non si ferma”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Stiano tranquilli il Pd e il csx, nessuno stop ha subito ne subirà il servizio del Bus dei Parchi – precisa la nota online. Ci siamo abituati, oramai, in questi anni alle loro critiche e al loro non fare, e tra i tanti esempi c’è proprio il Bus dei parchi, attività rinata e ripristinata grazie all’amministrazione Marsilio – di cui mi sono occupato personalmente – che insieme a Tua ha ridato vita all’importante e atteso servizio turistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Le amministrazioni comunali dei territori coinvolti sapevano, sin dal primo incontro, che le stesse avrebbero potuto – e dovuto anche – contribuire quel minimo necessario ad ottimizzare il servizio e Tua, con la sua comunicazione, non ha fatto altro che ricordare quanto sia preziosa la loro collaborazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sinistra – e non avevamo dubbi – è veloce a puntare il dito, con verità che appartengono sempre e solo alla propria fantasiosa ricostruzione dei fatti, e soprattutto ad agire affinché ciò che funziona grazie a questo governo regionale, non funzioni più. Un modus operandi disfattista e opposto al nostro che, invece, gli obiettivi li portiamo a termine e con risultati soddisfacenti, in questo caso anche grazie alla sensibilità ed operatività della Provincia di L’Aquila e del comune di Castel Di Sangro – riporta testualmente l’articolo online. L’informativa inviata da Tua, il 27 luglio scorso, anche al comune di Pescasseroli conferma, infatti, il mantenimento del servizio – riporta testualmente l’articolo online. Ad onor di verità e a conferma dei soliti detrattori della sinistra, i cittadini tutti potranno notare come la prima nota, che richiamava gli impegni assunti dalle amministrazioni, sia stata pubblicata sul sito del comune, al contrario della succitata comunicazione del 27 luglio in cui veniva chiaramente assicurata la prosecuzione dell’attività del Bus dei Parchi – aggiunge la nota pubblicata. Questo è solo uno degli elementi qualificanti il modo di agire della sinistra abruzzese che, anziché collaborare a vantaggio dei nostri territori e a prodigarsi per la soluzione di eventuali problematiche, riesce solo ad impegnarsi per crearle o acuirle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Bus dei Parchi, non certo per merito della sinistra, continuerà regolarmente a favorire il turismo nella nostra regione”. È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

