Emiciclo, la nota. Verrecchia (FdI): “Inizio svolta per i tribunali”

– “Rivolgo un plauso ai nostri due senatori, Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, per il loro emendamento approvato, quest’oggi, che proroga di un anno l’apertura dei Tribunali provinciali di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano – recita il testo pubblicato online. Gli va dato merito di non aver mai mollato la presa su questa tematica ed oggi ne raccogliamo i primi risultati – E’ evidente come tale proroga consentirà di lavorare con più fiducia e soprattutto con più efficacia ad una soluzione definitiva, anche alla luce delle rassicurazioni che il ministro alla Giustizia, Carlo Nordio, aveva già prospettato al presidente della Regione, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. Il risultato odierno è l’inizio di un percorso che segna la svolta della geografia giudiziaria abruzzese che potrà mettere in salvo i nostri fondamentali Tribunali”. E’ quanto dichiara, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

