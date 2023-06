Emiciclo, la nota. Verrecchia (FdI) su ospedali L’Aquila e Vasto

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Oramai siamo in campagna elettorale ma la propaganda non è tutta accettabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quando i detrattori del Pd azzardano a parlare di sanità devono essere ben consci di non poter dare lezioni a nessuno, soprattutto a chi dimostra, con i fatti, di riuscire a lavorare per smantellare decenni di totale inerzia – si legge sul sito web ufficiale. Probabilmente quando parlano di carenze nella sanità si riferiscono a quelle causate dalla loro gestione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con la Giunta Marsilio abbiano completamente invertito la rotta portando in Abruzzo investimenti mai visti: 388 milioni per l’edilizia sanitaria, prevedendo nuovi ospedali a Vasto e Lanciano, sono fatti e non chiacchiere come quelle propinate fino a 4 anni fa agli abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Le critiche rivolte, quindi, al direttore generale, Thomas Schael e alla attuale gestione della sanità nella provincia di Chieti, e in particolare a Vasto, le rispediamo al mittente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Prendiamo atto di come sia iniziata male la campagna elettorale del Pd, all’insegna delle bugie”. È’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – Sempre il Consigliere FdI interviene sull’ospedale San Salvatore dell’Aquila: “Nelle cinque ore di commissione in Consiglio regionale per l’edilizia sanitaria, in particolare sulla Asl1 (Avezzano-Sulmona-L’Aquila) sono state elencate, da parte dell’assessore Nicoletta Verì, del direttore generale, Ferdinando Romano, tutta una serie di investimenti sull’Ospedale San Salvatore dell’Aquila che è bene elencare al fine di smentire, con i documenti alla mano, le opposizioni, Pd e M5S, che ne affermano la mancanza – viene evidenziato sul sito web. Lo afferma il Capogruppo in Consiglio di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, in replica all’esponente del Pd, Pierpaolo Pietrucci che ha parlato di briciole in termini d’investimento sul nosocomio aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Sull’Ospedale San Salvatore oltre agli interventi post sisma di 35.047.589,48 euro, ed altre azioni d’investimento con opere realizzate per un importo di € 6.212.053,80 sono da aggiungere – prosegue Verrecchia – gli investimenti programmati e in corso di svolgimento che di seguito elenco nel dettaglio: Adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila – SCIA Liv. II (Ed. Delta 7 – Delta 8 – 9 – 10): Importo complessivo interventi: € 410.000,00; Ristrutturazione locali Ed 12 P.O. San Salvatore di L’Aquila per realizzazione mensa aziendale: Importo complessivo interventi: € 200.000,00; PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (Mission 6.C1-1.1) Casa della Comunità di L’Aquila: Importo complessivo interventi: € 1.759.719,00M; PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (Mission 6.C1-1.2.2) Centrale Operativa Territoriale di L’Aquila: Importo complessivo interventi: € 154.145,00; PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (Mission 6.C1-1.3) Ospedale di Comunità di L’Aquila: Importo complessivo interventi: € 2.496.854,00; PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA – M6.C2-1.2 (quota PNRR) – Interventi di adeguamento sismico Edifici 2-3 (parte) del Presidio Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila: importo complessivo interventi: € 3.504.120,00; PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA – M6.C2-1.2 -(quota PNRR) – Interventi di adeguamento sismico Edifici 9-10 del Presidio Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila: importo complessivo interventi: € 4.386.738,00; PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA – M6.C2-1.2 – (quota PNRR) – Interventi di adeguamento sismico Edifici L1-L2 del Presidio Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila: importo complessivo interventi: € 4.414.574,00; PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (quota PNRR) – Interventi di adeguamento sismico Edifici L3-L4 del Presidio Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila: importo complessivo interventi: € 4.418.669,00; PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (quota PNC) – Interventi di adeguamento sismico Edificio L5 del Presidio Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila: importo complessivo interventi: € 1.922.913,00; Lavori propedeutici installazione N.1 Pet-Tc presso il P.O. San Salvatore di L’Aquila (Medicina Nucleare) – PNRR: importo complessivo interventi: € 2.400.000,00; Sistemazione e adeguamento viabilità Presidio Ospedaliero San Salvatore: Importo complessivo interventi: € 170.000,00; Lavori propedeutici installazione nuova Risonanza Magnetica P.O. San Salvatore di L’Aquila: importo complessivo interventi: € 203.329,15; Fondo finalizzato investimenti Amm.ni centrali e sviluppo del Paese (Legge 145/2018) – Adeguamento strutturale edifici P.O. San Salvatore di L’Aquila: Importo complessivo interventi: € 14.000.000,00: Installazione ascensore montalettighe edificio Delta 7 P.O. San Salvatore: Importo complessivo interventi: € 150.000,00; Installazione ascensore montacarichi esterno P.O. San Salvatore: importo complessivo interventi: € 270.000,00; Realizzazione centrale operativa del 118 ed hangar presso Ospedale Civile San Salvatore di L’Aquila – LOTTO 1: importo complessivo interventi: € 4.048.000,00; Realizzazione centrale operativa del 118 ed hangar presso Ospedale Civile San Salvatore L’Aquila – LOTTO 2: importo complessivo interventi: € 4.230.000,00; Realizzazione recinzioni fisse ed accessi Presidio Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila: importo complessivo interventi: € 700.000,00; Completamento adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero San Salvatore di L’Aquila: importo complessivo interventi: € 4.500.000,00; Totale Investimenti programmati € 54.339.061″. Comprendiamo – dichiara il capogruppo FdI – che sia iniziata la campagna elettorale e che alla sinistra resti difficile giustificare il loro precedente fallimento ma con il centrodestra a guida Marsilio i fatti compiuti smentiscono le loro bugie”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. 