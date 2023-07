Emiciclo, la nota. Verrecchia: “Fedele tifa contro la Pescara-Roma”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “I vertici di Rfi e il Commissario straordinario di governo per il potenziamento della ferrovia Pescara- Roma sono venuti in Abruzzo, ad Avezzano, non certo per fare uno spot propagandistico alla maggioranza del governo regionale ma per certificare la serietà dell’opera, in termini procedurali, giuridici e finanziari – precisa il comunicato. Chi, invece, fa propaganda è il consigliere regionale 5Stelle, Giorgio Fedele, che sembra tifi anche lui contro il grandioso progetto infrastrutturale: uno scetticismo creato ad hoc al fine di mascherare le gravi inadempienze, sul tema, dei partiti oggi all’opposizione – Non ce la fanno proprio a riconoscere pubblicamente i risultati ottenuti dall’attuale governance regionale ma farebbero bene a non osare troppo con i loro trucchetti da campagna elettorale per non rischiare, domani, di perdere ulteriore credibilità. Il presidente Marco Marsilio ha voluto fortemente quel summit con l’obiettivo di far conoscere lo stato dell’arte del progetto di velocizzazione della tratta e quanto è stato dichiarato resta agli atti e in una diretta streaming, visionabile in qualsiasi momento – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ stata garantita adeguata copertura finanziaria, fase per fase, e sfidiamo Fedele a verificarne passo passo l’attendibilità, a partire dalle gare pubblicate in Gazzetta ufficiale europea per i primi due lotti del potenziamento dell’asse ferroviario Pescara-Roma – si apprende dal portale web ufficiale. Le chiacchiere di Fedele e compagni sono a zero e i gufi di 5Stelle e Pd resteranno delusi”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

