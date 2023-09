Emiciclo, la nota. Verrecchia: fondi per impianti sci Pescasseroli

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Con enorme soddisfazione oggi la Giunta regionale ha destinato 2.653.778,61 euro per la riqualificazione e completamento del bacino sciistico del comune di Pescasseroli ed in particolare per la sostituzione della sciovia ‘Stazzetto’ “. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. “Un intervento – continua Verrecchia- atteso da anni, che grazie al Presidente Marsilio, a seguito di diversi incontri sulla tematica a cui ho partecipato personalmente, abbiamo rimesso in pista da giugno del 2021, venendo incontro alle richieste provenienti dal territorio, e che dunque con questa amministrazione regionale di centrodestra vedrà finalmente la luce – si apprende dalla nota stampa. Indubbi i vantaggi turisti ed economici che produrrà al bacino sciistico di Pescasseroli”, conclude Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

