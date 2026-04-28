Emiciclo, la nota. Verrecchia: grazie a D’Amico per condanna atto vandalico sede FdI Pescara

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:28 aprile 2026 – 14:01- Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commenta la seguente nota che il consigliere regionale Luciano D’Amico, capogruppo del “Patto per l’Abruzzo”, ha inviato al gruppo di Fratelli d’Italia: “Caro Massimo esprimo la mia più netta e incondizionata condanna per l’atto vandalico perpetrato ai danni della sede di Fratelli d’Italia a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Desidero rivolgere a Te, in qualità di Capogruppo, e a tutta la comunità politica di FdI la più sentita solidarietà. Episodi di questo tipo non sono soltanto gesti di inciviltà, ma rappresentano un attacco diretto ai principi cardine della nostra Costituzione – si apprende dalla nota stampa. L’Articolo 49 sancisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale: colpire una sede politica significa, dunque, ferire lo spazio del pluralismo e della partecipazione che è alla base della nostra convivenza civile – si apprende dalla nota stampa. La dialettica politica, per quanto accesa, deve restare sempre nell’alveo del rispetto reciproco e del confronto delle idee – recita la nota online sul portale web ufficiale. La violenza e l’intimidazione, in qualunque forma si manifestino, sono il linguaggio di chi non ha argomenti e negano quel valore della tolleranza che i padri costituenti hanno posto a fondamento della Repubblica – viene evidenziato sul sito web. Di fronte a queste derive, le istituzioni hanno il dovere di restare unite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Riaffermiamo insieme e con forza che non c’è spazio per l’odio nel dibattito democratico, affinché la politica torni a essere esclusivamente un luogo di confronto civile al servizio della comunità abruzzese”. Nel ringraziare il consigliere D’Amico per le parole espresse e per il gesto di attenzione istituzionale, Verrecchia sottolinea come questo rappresenti un significativo esempio di unità e senso delle istituzioni, capace di andare oltre le appartenenze politiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Desidero esprimere sincera gratitudine per la solidarietà manifestata – dichiara capogruppo FdI –. In momenti come questi emerge con chiarezza quanto sia fondamentale la coesione tra rappresentanti istituzionali nella difesa dei valori democratici – Al di là delle legittime differenze politiche, deve prevalere sempre il rispetto reciproco e la ferma condanna di ogni forma di violenza”. Verrecchia ribadisce, infine, l’importanza di mantenere alto il livello del confronto politico, nel segno del dialogo, della responsabilità e della tutela dei principi democratici sanciti dalla Costituzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it