Emiciclo, la nota. Verrecchia incontra candidata al CNSU Naomi Brugnone

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ho avuto il piacere, nei giorni scorsi, di ricevere in Consiglio regionale la nostra giovane corregionale Naomi Brugnone, candidata con la lista di Azione Universitaria alle elezioni studentesche del 14 e 15 maggio per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). La sosteniamo in modo convinto in questa importante competizione nel collegio centro, una circoscrizione estremamente impegnativa che comprende, oltre alla nostra regione, anche Lazio, Umbria e Toscana”. Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. “Il CNSU è il massimo organismo di rappresentanza a livello nazionale degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle università italiane, di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e di dottorato – spiega Verrecchia – e inoltre svolge un ruolo molto importante: è organo consultivo del Ministro per i temi relativi agli studenti universitari e soprattuto formula pareri obbligatori sui principali atti di indirizzo e di ripartizione delle risorse – Ringraziamo Naomi, aquilana e studentessa universitaria a Teramo, per il prezioso contributo che sta offrendo in questa entusiasmante sfida – si legge sul sito web ufficiale. Nonostante abbia solo 22 anni, ha già un ricco bagaglio di esperienza nel mondo giovanile, essendo già stata Presidente della consulta provinciale degli studenti dell’Aquila e vice Presidente del Coordinamento regionale delle consulte d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le competenze che ha sviluppato negli anni, ne sono certo, potrà metterle a disposizione degli studenti di tutta Italia”, conclude Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

