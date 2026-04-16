Emiciclo, la nota. Verrecchia: Indennità a medici negli istituti penitenziari provvedimento giusto e necessario

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:14 aprile 2026 – 18:28- Il capogruppo in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, esprime apprezzamento per la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, che riconosce un’indennità oraria aggiuntiva ai medici di medicina generale operanti all’interno degli istituti penitenziari – aggiunge la nota pubblicata. “Si tratta di un provvedimento importante e atteso – dichiara Verrecchia – che valorizza concretamente il lavoro di professionisti chiamati a operare in contesti complessi e delicati, garantendo assistenza sanitaria in condizioni spesso difficili – È giusto riconoscere il loro impegno anche sotto il profilo economico – riporta testualmente l’articolo online. La misura – prosegue – non solo rappresenta un segnale di attenzione verso il personale sanitario impegnato nelle case circondariali e negli istituti minorili ma contribuisce a rafforzare la continuità assistenziale all’interno delle strutture, riducendo il ricorso ai trasferimenti verso gli ospedali, soprattutto nelle ore notturne, con evidenti benefici sul piano organizzativo e della sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Investire sulla qualità dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari – conclude Verrecchia – significa garantire standard adeguati e uniformi su tutto il territorio regionale, nel rispetto dei diritti delle persone e del lavoro degli operatori”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it