Emiciclo, la nota. Verrecchia: la questione Muraglia è chiara a tutti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA9 – “Errare è umano ma perseverare è diabolico e quando, poi, lo si fa per mera propaganda elettorale risulta oltremodo scorretto nei confronti degli abruzzesi – precisa il comunicato. Oramai ci siamo abituati ma gli abruzzesi non lo meritano – riporta testualmente l’articolo online. La questione del direttore sanitario della Asl2, Angelo Muraglia, è chiara a tutti – perchè la chiarisce la legge – eppure l’onorevole Luciano D’Alfonso tenta ancora, con giri di parole – di cui è maestro indiscusso – di gettare fumo negli occhi, con conferenze stampa-spot, a seconda dei temi che lo appassionano di più e sempre con un unico intento: provare a compromettere la figura autorevole dell’attuale presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nessun ‘destino anomalo’, nessuna ‘squadriglia’ contro lo stimato dott. Muraglia, affermazioni che rispediamo ad un mittente farsesco che non vorrei confondesse questa tanto acclamata legittimità nel compiere gli atti con la ‘Muraglia cinese’, l’ultima sua parodia – si apprende dal portale web ufficiale. Piuttosto ci chiediamo come si faccia a rivendicare la paternità di rinnovi contrattuali come quello dell’allora direttore sanitario della Asl di Teramo la cui esclusiva competenza è dei direttori generali delle Asl. Il malsano tentativo di colpire questo governo regionale lo ingabbia, ancora una volta, in un circolo vizioso di illazioni e tesi delle quali si convince solo lui stesso – aggiunge testualmente l’articolo online. È sempre nel grottesco esperimento di confondere la realtà dei fatti, va a scomodare anche altre figure professionali che nulla hanno a che vedere con il caso in questione”. È’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

Fonte: emiciclonews.it