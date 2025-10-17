- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 17, 2025
Politica

Emiciclo, la nota. Verrecchia: Landini offende, Meloni lavora. Basta provocazioni.

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Le parole di Maurizio Landini contro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono gravi e indegne del ruolo che ricopre – Invece di insultare, dovrebbe occuparsi dei problemi reali dei lavoratori – aggiunge la nota pubblicata. Meloni guida il Paese con serietà e coraggio, mentre certa sinistra si rifugia ancora nella provocazione sterile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fratelli d’Italia è al fianco del Premier e dei cittadini, non dei mestatori da salotto – ” Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

