Emiciclo, la nota. Verrecchia: “Minacce inaccettabili a Pezzopane e Pagano. Politica non si piega all’odio”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Esprimo la mia più sincera solidarietà all’onorevole Nazario Pagano e alla consigliera Stefania Pezzopane, destinatari di un’inquietante minaccia da parte di un’organizzazione eversiva di matrice neofascista – si apprende dal portale web ufficiale. Chiunque pensi di intimidire il confronto democratico attraverso la violenza o il terrore, trova in noi un muro invalicabile – si apprende dalla nota stampa. Le idee si contrastano con il dialogo, mai con l’odio – E quando vengono colpiti rappresentanti delle istituzioni, è l’intera comunità democratica a dover reagire con fermezza – viene evidenziato sul sito web. A Pagano e Pezzopane va la mia piena vicinanza personale e quella del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – La politica non arretra di fronte alla barbarie, ma si rafforza nella difesa dei valori repubblicani”. Così, Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

