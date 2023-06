Emiciclo, la nota. Verrecchia: “Nessun rallentamento su Roma-Pescara”

- Advertisement -

– “La velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara non subirá alcun rallentamento”. Così Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commenta l’allarme suscitato dalla possibilità che il progetto non rientri tra quelli finanziati dal Pnrr. “Non c’è motivo di preoccupazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il ministro Salvini, nel recente incontro avuto il 10 maggio con le forze sindacali ha ribadito la volontà dell’esecutivo di portare avanti questa opera – A conferma di ciò, i primi due lotti partiranno in tempi stretti, uno sul versante laziale e uno su quello abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Cambiano solo le fonti di finanziamento, come ha ribadito il presidente Marsilio, ma il progetto non si ferma e – conclude Verrecchia – rimane una delle priorità assolute della Regione Abruzzo, oltre che un’opera ritenuta strategica in materia di infrastrutture dal governo nazionale”. (com/red)

