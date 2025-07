Emiciclo, la nota. Verrecchia: nessun taglio ai posti letto della Terapia intensiva di Sulmona

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “In merito al paventato taglio dei posti letto di terapia intensiva a Sulmona, preciso che non si tratta di una misura legata alle attuali necessità di risparmio, bensì di una riduzione temporanea dovuta ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione in corso già da alcuni mesi. Gli 8 posti letto, indispensabili e preziosi per la ASL 1 e per l’intero servizio sanitario regionale, torneranno pienamente operativi al termine degli interventi – aggiunge la nota pubblicata. Il contenimento di costi previsto dalla governance aziendale per questo periodo di fermo tecnico è già in atto e non sono necessarie ulteriori misure correttive – Peraltro, i posti di terapia intensiva sono da considerarsi intoccabili in virtù del decreto legge 34 del 2020, adottato in risposta all’emergenza COVID. Si tratta di una risorsa strategica non solo per la Valle Peligna ma per tutta la regione Abruzzo, oggetto di costante attenzione da parte del Dipartimento Emergenza e Accettazione, anche in vista del potenziamento della rete di emergenza-urgenza”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it