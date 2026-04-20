Emiciclo, la nota. Verrecchia: Nuova PET all’Aquila segna salto di qualità per diagnostica in Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 aprile 2026 – 12:35- “Questa mattina ho partecipato a L’Aquila, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, all’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, al direttore generale della ASL 1 Paolo Costanzi e al primario di Medicina nucleare, Massimo Minichini, all’inaugurazione della nuova PET all’ospedale San Salvatore”. Lo rende noto il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – “Si tratta di una strumentazione di ultima generazione che consente immagini ad alta complessità diagnostica, con particolare rilevanza nell’ambito oncologico – recita il testo pubblicato online. Un investimento significativo, pari a 3,2 milioni di euro, che rafforza concretamente la capacità di diagnosi precoce e di presa in carico dei pazienti – aggiunge la nota pubblicata. Accanto alla PET – prosegue Verrecchia – sono state acquistate anche due gamma camere, attualmente collocate in via temporanea nel vecchio reparto di Medicina Nucleare, situato nell’Edificio 3. Questo importante risultato rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato nel 2011, finalizzato a dotare il territorio di tecnologie avanzate per la diagnostica per immagini, fondamentali nella lotta alle patologie neoplastiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi, finalmente, la Regione Abruzzo dispone di TAC-PET in tutte le province, a conferma di un investimento mirato a migliorare e qualificare l’offerta sanitaria – si apprende dal portale web ufficiale. L’intervento complessivo ammonta a 7,4 milioni di euro, di cui 3,2 milioni finanziati con fondi PNRR e 4,2 milioni a carico del bilancio della ASL 1. Un segnale concreto dell’impegno delle istituzioni per garantire ai cittadini servizi sanitari sempre più efficienti, moderni e accessibili”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it