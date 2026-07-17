Emiciclo, la nota. Verrecchia: Paolucci farebbe meglio ad applaudire il risanamento dei conti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:17 luglio 2026 – 16:52- “Sorprende che il capogruppo del Partito Democratico, Silvio Paolucci, invece di prendere atto di un risultato storico per la Regione Abruzzo, continui a tentare di riscrivere la storia contabile della nostra amministrazione – Avrebbe fatto meglio ad applaudire il definitivo risanamento dei conti regionali, anziché rivendicare meriti dopo aver lasciato in eredità all’amministrazione Marsilio un pesantissimo disavanzo che il centrodestra ha dovuto affrontare e portare a compimento con serietà e rigore”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, replicando alle dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico – “Ancora più grave – prosegue Verrecchia – è l’accusa rivolta al presidente Marco Marsilio di raccontare falsità. Il presidente non ha espresso opinioni personali, ma ha richiamato dati e valutazioni contenuti negli atti ufficiali della Corte dei Conti, un organo terzo, indipendente e imparziale – si apprende dalla nota stampa. Contestare Marsilio significa, di fatto, contestare le risultanze della magistratura contabile – si apprende dalla nota stampa. Un atteggiamento che lascia francamente perplessi, soprattutto da parte di chi ha ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio e dovrebbe conoscere bene il valore degli atti istituzionali – precisa il comunicato. Fa sorridere che proprio Paolucci si erga oggi a professore di contabilità pubblica – È stato l’assessore al Bilancio sotto la cui gestione le parifiche della Corte dei Conti non venivano neppure celebrate perché i rendiconti non venivano presentati – precisa la nota online. Anziché adempiere agli obblighi contabili, si preferì promuovere temerarie contese davanti alla Corte costituzionale, concluse con esiti rovinosamente sfavorevoli – Quando ci siamo insediati abbiamo dovuto recuperare e regolarizzare almeno quattro rendiconti arretrati, ricostruendo una situazione contabile che il centrosinistra aveva lasciato irrisolta – si apprende dal portale web ufficiale. E ancora, Paolucci rivendica oggi la cosiddetta legge nazionale ‘spalma-debiti”, dimenticando però che quel meccanismo è stato successivamente dichiarato incostituzionale – si apprende dalla nota stampa. Una decisione che ha imposto all’amministrazione Marsilio un ulteriore e pesantissimo sforzo finanziario, costringendoci a riassorbire il disavanzo nell’arco di quattro anni anziché nei venti originariamente previsti – aggiunge la nota pubblicata. Anche su questo parlano gli atti e i fatti, non la propaganda – si apprende dal portale web ufficiale. Chi oggi pretende di impartire lezioni dovrebbe prima fare i conti con le conseguenze delle scelte compiute quando era lui a governare la Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nessuno mette in discussione che negli anni siano stati adottati provvedimenti utili al riequilibrio finanziario – Ma è altrettanto incontestabile che quando il centrodestra si è insediato, nel 2019, ha trovato una Regione con un disavanzo ancora enorme e una situazione finanziaria tutt’altro che risolta – Se oggi quel disavanzo è stato definitivamente riassorbito è perché l’amministrazione Marsilio ha avuto la capacità amministrativa e politica di completare un percorso che altri avevano lasciato incompiuto – riporta testualmente l’articolo online. Questo lo certificano i numeri e gli atti ufficiali della Corte dei Conti, non le ricostruzioni di parte – si apprende dalla nota stampa. Il Partito Democratico dovrebbe avere l’onestà intellettuale di riconoscere questo risultato invece di cercare, a posteriori, di appropriarsene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È paradossale che chi oggi critica sia lo stesso che ha lasciato in eredità una situazione finanziaria così pesante per la Regione – si apprende dalla nota stampa. Quanto al resto delle polemiche sulla sanità e sulle scelte amministrative, siamo di fronte al consueto tentativo di spostare l’attenzione – Il dato politico e amministrativo è uno solo: la Regione Abruzzo ha definitivamente chiuso una stagione di disavanzi grazie al lavoro dell’amministrazione Marsilio – recita il testo pubblicato online. È un fatto certificato dagli organi competenti e non potrà certo essere smentito dalla propaganda del Partito Democratico”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it