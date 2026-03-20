Emiciclo, la nota. Verrecchia: Prestigioso riconoscimento al presidente Saga, Fraccastoro

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 marzo 2026 – 10:55- “Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni all’avvocato Giorgio Fraccastoro per il prestigioso riconoscimento ottenuto con l’inserimento nella Chambers Europe Guide 2026 che per la prima volta, lo annovera tra i professionisti meritevoli di ranking nella speciale classifica dedicata al Public Law”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. “Si tratta di un risultato di assoluto rilievo – prosegue Verrecchia – che premia competenza, professionalità e un percorso costruito con serietà e dedizione – L’avv. Fraccastoro, attuale presidente della Saga, la società della Regione Abruzzo che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, rappresenta oggi un punto di riferimento nel suo settore anche a livello europeo – Questo riconoscimento – aggiunge – conferma anche la bontà delle scelte compiute dall’amministrazione regionale guidata dal presidente Marco Marsilio, che ha individuato per la guida dell’aeroporto d’Abruzzo una figura di altissimo profilo, dotata delle più elevate competenze, oggi pienamente incarnate nella professionalità dell’avv. Fraccastoro – recita il testo pubblicato online. Come e’ noto, Chambers and Partners è la più autorevole directory legale indipendente a livello mondiale, con sede a Londra, che dal 1990 analizza e classifica i migliori studi legali e avvocati in oltre 200 giurisdizioni, attraverso ricerche approfondite e interviste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Entrare in questa graduatoria significa essere riconosciuti tra le eccellenze del panorama giuridico internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo traguardo – conclude Verrecchia – non è solo motivo di soddisfazione personale ma rappresenta anche un elemento di prestigio per l’intero Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. A lui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e per il contributo che continua a dare con competenza e autorevolezza”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it