Emiciclo, la nota. Verrecchia: Profondo cordoglio per la scomparsa di Piero Di Nino

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 giugno 2026 – 09:12- “Con profonda commozione ho appreso della scomparsa di Piero Di Nino, una notizia che colpisce profondamente la Valle Peligna, il Centro Abruzzo e l’intera nostra regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “Piero Di Nino non è stato soltanto un imprenditore di straordinario successo, ma un uomo che ha saputo interpretare con lungimiranza il proprio tempo, investendo nel territorio, creando opportunità di sviluppo e contribuendo in maniera determinante alla crescita economica e sociale della nostra comunità. La sua capacità di guardare al futuro, la determinazione e il coraggio imprenditoriale hanno rappresentato un esempio per intere generazioni – L’Abruzzo perde oggi uno dei suoi protagonisti più autorevoli, un uomo che ha saputo portare il nome della nostra terra ben oltre i confini regionali, dimostrando come anche dal cuore della Valle Peligna possano nascere realtà di eccellenza riconosciute a livello nazionale e internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In un momento di così grande dolore desidero esprimere il mio più sincero e affettuoso cordoglio all’amica Antonella Di Nino, sindaco di Pratola Peligna, alla quale mi lega un profondo rapporto di stima e amicizia, e a tutta la sua famiglia – si legge sul sito web ufficiale. A loro rivolgo la mia vicinanza personale e istituzionale, condividendo il dolore per una perdita tanto significativa”, conclude Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it