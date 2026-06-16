Emiciclo, la nota. Verrecchia: Stop vendita alcolici nei distributori automatici. Tutela a giovani e sicurezza

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:16 giugno 2026 – 17:23(ACRA) – “Con l’approvazione da parte del Consiglio regionale di un mio emendamento alla legge n. 23 del 2018, il Testo unico in materia di Commercio, introduciamo il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici. Un intervento concreto che rafforza la tutela della salute pubblica, la sicurezza dei cittadini e la protezione dei minori”. Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale – si apprende dalla nota stampa. “Troppo spesso la vendita automatizzata di alcolici avviene senza alcuna possibilità di controllo effettivo sull’età dell’acquirente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’assenza di personale incaricato rende, infatti, difficile impedire l’accesso alle bevande alcoliche da parte dei minori e di soggetti non autorizzati, esponendo la comunità a rischi che non possiamo sottovalutare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La nostra priorità è quella di prevenire fenomeni di abuso e di consumo irresponsabile, soprattutto tra i più giovani – La presenza di un esercente rappresenta una garanzia fondamentale perché consente verifiche dirette, promuove comportamenti più consapevoli e contribuisce a contrastare situazioni che possono degenerare in problemi di ordine pubblico e sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Con questo provvedimento il Consiglio regionale compie una scelta di responsabilità e di buon senso – aggiunge testualmente l’articolo online. Fratelli d’Italia continua a lavorare per costruire una società più sicura, nella quale la libertà d’impresa si coniughi con il rispetto delle regole e con la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio i colleghi consiglieri che hanno sostenuto questa proposta – Oggi diamo una risposta concreta alle famiglie, ai cittadini e a tutti coloro che chiedono maggiore attenzione e protezione per i nostri giovani”, conclude Verrecchia –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it