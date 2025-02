Emiciclo, la nota. Verrecchia su approvazione legge per Marsicaland

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Alla manifestazione ‘Marsicaland’, viene riconosciuto l’alto valore culturale, turistico e di promozione enogastronomica, grazie al progetto di legge di mia iniziativa, appena approvato dal Consiglio regionale”. Lo comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. “Il Fucino e la Marsica – torna a ribadire Verrecchia – sono depositari di una tradizione agroalimentare fortemente interconnessa con la storia, le vocazioni produttive e le caratteristiche pedologiche dei loro territori e l’operazione che da oggi viene avviata prevede la realizzazione di un ‘Festival diffuso dell’agroalimentare’, generatore di benefici per questa specifica area regionale e per l’intero Abruzzo – Lavoreranno al progetto – precisa – numerosi soggetti aggregati, a vario titolo portatori di interesse del settore, per rendere la kermesse un mega-evento, a cadenza annuale, utile a produrre attrattività e ad incrementare il Pil territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono particolarmente orgoglioso dell’approvazione di questa legge, frutto di un lavoro partecipato e di un preciso impegno assunto che, oggi, trova concretezza”, conclude Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

