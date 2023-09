Emiciclo, la nota. Verrecchia su Capitale Cultura e vittoria Calcio 5

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Sarà presentata questa mattina una risoluzione in Consiglio regionale a sostegno di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026”. Lo annuncia il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, promotore dell’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. “Così come avvenuto per Pescina – prosegue Verrecchia- intendiamo coinvolgere anche in questo caso la massima istituzione regionale a supporto dell’unica candidatura abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo certi che il nostro capoluogo di regione abbia tutte le carte in regola per ambire ad essere scelta come Capitale italiana della cultura 2026 ed è doveroso da parte delle istituzioni formalizzare il proprio impegno per garantire maggior forza a questa importante opportunità”.

Ulteriore intervento del capogruppo FdI in tema di sport: “L’Abruzzo ha vinto i campionati italiani studenteschi di calcio a 5 con una squadra del liceo scientifico ‘Vitruvio Pollione’ di Avezzano, allenata dal prof. Lorenzo De Foglio che ieri ho immediatamente sentito per congratularmi del grande risultato”, dice Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. “Siamo orgogliosi – aggiunge- di questi giovani, di 16 e 17 anni, che si sono imposti nella finale in Sicilia contro la Lombardia dopo aver vinto nella fase triangolare con Umbria e Veneto e, successivamente, i quarti con la Liguria per affrontare poi in semifinale la Valle D’Aosta – si legge sul sito web ufficiale. Lo sport, soprattutto quello praticato nelle scuole, fa la differenza ed i nostri ragazzi ne sono una reale testimonianza”,conclude Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it