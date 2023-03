Emiciclo, la nota. Verrecchia su Centro autismo Celano

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “La Giunta regionale, guidata dal presidente Marsilio – a cui va il mio più profondo ringraziamento insieme all’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì – è tornata, oggi, sulla questione della definizione dei soggetti privati ammessi alla contrattualizzazione, riconoscendo il ruolo fondamentale anche del centro diurno della ‘Casa dei sogni’ di Celano, assegnando un budget complessivo di spesa di 700 mila euro, articolato su due annualità, per l’anno in corso e per il 2024. Ancora una volta, il governo regionale si dimostra attento alle esigenze della Marsica così come di tutti i territori abruzzesi”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it